Батрынча: Вместо поиска решений о газе Санду озадачена вопросом, чей Крым (ВИДЕО)

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Руководство страны не должно заниматься дешёвым политиканством. Молдова в интересах своих граждан должна покупать самую дешёвую электроэнергию и самый дешёвый газ. Как – это проблема власти. Об этом в рамках передачи “Интервью недели” на “Первом в Молдове” говорил Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Они смотрят в Европу, а куда смотрит Европа? Германия, Австрия, Болгария и многие другие страны сегодня смотрят на Россию, Европа смотрит на Россию. Они проводят качественный диалог, находят точки соприкосновения, находят в сложном диалоге договорённости. Германия и Австрия платят сегодня за газ в 2 раза меньше, чем «умная» власть Молдовы. Так, может, проблема не в том, куда они смотрят, а в том, что они не в состоянии обеспечить нормальный переговорный процесс? – отметил социалист.

Батрынча допускает, что, если бы в переговорах по газовому вопросу участвовала Майя Санду, они могли бы выйти на другой уровень. Однако президент не заинтересована в этом.

– Майя Санду не едет на Саммит президентов стран СНГ, где она могла встретиться с Путиным на нейтральной площадке, где никто ничего не просит – это общее собрание. Могла поговорить? Могла, но туда не поехала. Зато Майя Санду озадачена вопросом, чей Крым. В ситуации с Крымом решающее значение принадлежит не России, не Европе, не международным структурам, не ЕС и Совету Европы. Решение принадлежит Майе Санду. Очень важно, чтобы именно она занималась системно этим вопросом, чтобы именно она озвучила эту позицию вместо того, чтобы поехать с Путиным и поговорить о газе, – возмутился парламентарий.

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