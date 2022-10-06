Батрынча: Вместо хороших проектов для граждан правительство предпочитает под покровом ночи распоряжаться публичными деньгами так, как ему вздумается (ВИДЕО)

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Чрезвычайное положение – последняя мера, к которой должны прибегать власти страны. Об этом с парламентской трибуны заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он обвинил Наталью Гаврилицу в демагогии и отметил, что совместно принятые депутатами решения она выдаёт за достижения Комиссии по чрезвычайной ситуации. Батрынча также выразил недоумение тем, что депутаты парламентского большинства приветствуют продление режима ЧП аплодисментами.

– Мы уже год живём в режиме ЧП – и аплодируем этому. Знаете, почему в парламентах Румынии, Польши и Болгарии не аплодировали? Потому что они не вводили режим ЧП. А ведь Польша приняла наибольшее число беженцев, но им для этого не понадобилось чрезвычайное положение, – отметил Батрынча.

Социалист добавил, что в этих странах, несмотря на отсутствие режима чрезвычайного положения, смогли “обуздать аппетиты” топливных компаний, ограничить рост цен на продукты питания, принять ряд других мер, а молдавское правительство сделать это почему-то не смогло, хотя имело для этого большее количество инструментов.

– Какие меры вы приняли в этот период по отношению к Нацбанку, к НАРЭ? Никаких. Значит, вас всё устраивает. Мы говорим о публичных деньгах, которые вы используете так, как считаете нужным. Но по всем этим вопросам обязательно будут возбуждены дела. Вы не убедили нас в том, что режим ЧП даст какие-то преимущества. Мы снова услышали высокопарные заявления, атаки на оппозицию. А гражданам что мы должны говорить? Какими результатами сегодня может похвастать парламент? Мы могли принять 3-6 хороших проектов. Но нет, правительство под покровом ночи должно решать, что делать с деньгами. Вы нас не убедили. Мы не будем голосовать за продление режима ЧП и делать нам этом на заседании нечего, – сказал Батрынча, после чего фракция БКС в полном составе покинула зал.

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