Батрынча: Власть занята распределением тёплых кресел, а не решением проблем людей (ВИДЕО)

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Вице-председатель Парламента Республики Молдова от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча в ходе брифинга подверг критике безразличие властей к острым социально-экономическим проблемам страны. В частности, вызывает недоумение полное отсутствие реакции руководства Молдовы на катастрофическое падение уровня воды в Днестре. Батрынча считает, что власть закрывает глаза на это ради «геополитической любви» к Украине.

Второй важный вопрос – стремительный рост цен на топливо и товары первой необходимости, включая хлеб.

– В нынешнем году собран рекордный урожай зерновых – 1,5 млн. тонн. На каком основании растут цены? – вопрошает Батрынча.

Третий пункт – игнорирование интересов педагогов в самом начале учебного года. Вице-спикер напомнил, что в прежние годы правительство ПСРМ помогало и учителям, и многодетным семьям, и первоклассникам. А действующая власть не только никому не помогает, но и заставляет педагогов делать тесты на COVID-19 за свой счёт, хотя Молдова ранее получала от внешних партнеров большие партии бесплатных тестов.

– Нам обещали хорошие времена, а получилось наоборот, но власть продолжает хранить молчание, – заявил Влад Батрынча.

По его словам, правящий режим занят распределением тёплых кресел для своей родни и установлением контроля над государственными институтами, полностью игнорируя проблемы людей. Батрынча добавил, что предстоящая индексация пенсий затронет лишь часть пенсионеров, но и это «повышение» будет обесценено инфляцией и растущими ценами.

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