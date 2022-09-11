Батрынча: Власть, проводящая политику против собственных граждан, должна уйти

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча осудил введённый властями запрет на полёты молдавской авиакомпании из Кишинёва в Москву.

– Мы осуждаем решение Органа гражданской авиации запретить молдавской компании полёты из Кишинёва в Москву. Это решение последовало после возмутительных и противоправных заявлений спикера парламента, продолжающего вносить раскол в общество, и оно никак не связано с безопасностью полетов.

Действия руководства гражданской авиации свидетельствуют лишь об опасной линии властей на полное подчинение внешним партнёрам, без учёта интересов страны.

Интересы нашей страны заключаются в том, чтобы удержать экономику от падения в пропасть, а граждан – от полного обнищания. Правительство должно помогать молдавским гражданам в этой сложной ситуации, а не создавать дополнительные препятствия для связи со своими близкими. И если находятся экономические агенты, которые могут найти решение в какой-либо области, то такую инициативу нужно поддерживать, а не резать под корень.

Партия социалистов выступает за последовательные действия, способствующие выходу нашей страны из кризисов, усугубившихся в том числе по вине бездарного и беспомощного правления ПДС.

Требуем от власти принятия решений в интересах собственных граждан, которые ждут прямых и более экономных перелётов между Кишинёвом и Москвой. Это бюджет тысяч молдавских семей.

Нынешние решения направлены против людей и будут иметь политические последствия для Майи Санду и её партии.

Власть, проводящая политику против собственных граждан, должна уйти, – отметил Батрынча.