Батрынча: Власть не хочет обсуждать острейшие проблемы страны (ВИДЕО)

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Вице-председатель Парламента Республики Молдова, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча на сегодняшнем брифинге объяснил причины ухода депутатов от Блока коммунистов и социалистов с пленарного заседания законодательного органа.

По словам парламентария, депутаты блока возмущены отказом правящего большинства от обсуждения острейших проблем, с которыми сегодня сталкивается всё молдавское общество. В первую очередь это ежедневный рост цен на топливо и ожидаемое повышение тарифов на газ в преддверии нового отопительного сезона. Батрынча добавил, что уже второе заседание подряд депутаты от правящей партии игнорируют призывы оппозиции провести широкий обмен мнениями по этим и другим актуальным вопросам.

Кроме того, вице-спикер выразил недоумение тем, что правящее большинство отклонило обсуждение во втором чтении законопроекта о третьем, финальном повышении зарплаты медицинских работников (на 40%), хотя эти же депутаты, будучи в прошлом парламенте «революционной оппозицией», единогласно поддержали эту инициативу Партии социалистов. Вместе с тем, Батрынча указал на то, что нынешняя власть по неизвестной причине «не может найти» финансовые средства на оказание помощи врачам, в том числе в форме повышения зарплаты, хотя в прошлом году, в условиях пандемии и экономического кризиса, правившей тогда Партии социалистов удалось изыскать ресурсы.

Говоря о топливном кризисе в Молдове, Влад Батрынча выразил удивление тем фактом, что правящий режим стремится сменить руководство абсолютно во всех госучреждениях и ведомствах страны, но почему-то принципиально не трогает Национальное агентство по регулированию в энергетике.

– Давайте посмотрим, кто руководит НАРЭ. Нет ли там бывших коллег нынешней власти по их бывшей партии? – задаётся вопросом депутат от оппозиции.

Он напомнил, что в парламенте прошлого созыва партия Майи Санду проголосовала за вынесение вотума недоверия НАРЭ, а сейчас хочет «спустить дело на тормозах», пытаясь вынести этот вопрос на обсуждение в парламентской комиссии, дождаться отчета и т.д.

– Правительство и президент самоустранились от решения этих проблем. А зачем тогда нужна власть? Это и есть ваши хорошие времена? Ведь это не вопрос власти и оппозиции, это касается абсолютно всех наших граждан, – добавил Влад Батрынча.

По его словам, вчерашние революционеры из ПДС «превратились в бюрократов».

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