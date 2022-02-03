Батрынча: Власть грубо нарушает нормы демократического государства и рекомендации партнёров по развитию (ВИДЕО)

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Парламентское большинство грубо нарушило нервы функционирования демократического государства и не учло мнения и рекомендации европейских партнёров. Об этом на заседании парламента заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча во время обсуждения проекта о назначении нового директора НАЦ.

Когда был конкурс? Сколько человек в нём участвовало? Когда и в каких условиях был разработан регламент по отбору кандидата? Как проходил конкурс, кто какие оценки получил, кто был основным соперником кандидата, представленного сегодня на заседании? – задал вопросы Батрынча.

Социалист возмутился отменой конкурса на замещение должности директора НАЦ. Он подчеркнул, что таким образом нельзя говорить о конкурентоспособности и транспарентности этого назначения.

Сегодня 20 депутатов могут решить, кто кандидат. В этой ситуации констатируем, что демократия грубо подмята, нарушены рекомендации партнёров по развитию, особенно Совета Европы, – подчеркнул вице-председатель законодательного органа.

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