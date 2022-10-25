Батрынча: В России готовы к диалогу, но официальный Кишинёв не идёт на контакт (ВИДЕО)

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Российские чиновники открыты к диалогу с молдавской стороной, в том числе по вопросам экспорта молдавской продукции и поставок газа, однако они говорят, что официальный Кишинёв противится этому. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Диалог на уровне правительств сегодня заблокирован. А речь идёт не только об экспорте, но и о газе. Мы подняли этот вопрос и объяснили, что к Молдове не совсем корректно применять некоторые рыночные правила, призвали пересмотреть какие-то вещи. Нас спросили: а с кем разговаривать? Официально с молдавским правительством контакта нет, – отметил Батрынча.

В руководстве РМ данные заявления пока не прокомментировали.

Ранее социалист подвёл итоги визита руководства ПСРМ в Москву.

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