Батрынча: В народе президента теперь называют “Майя Minciună” (ВИДЕО)

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В рамках предвыборной кампании Майя Санду обещала урезать бюджет президентуры, однако на деле расходы на аппарат главы государства только растут. Траты на содержание КС, СИБ и других ведомств тоже выросли, а вот аграрии, бизнес и социальная сфера остались без помощи. Об этом в рамках передачи на канале “НТВ Молдова” говорил вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.



Социалист отметил, что и другие свои обещания – убрать забор вокруг президентуры, отказаться от резиденции в Кондрице, от охраны и многое другое – Санду также не выполнила.

– Зачем обещала, если изначально знала, что не сделаешь? Вот некоторые нечестные подходы, манипуляции, обман. Госпожа Санду в предвыборной кампании очень часто использовала слово «minciună». Теперь в народе про неё так говорят, потому что наобещала и не выполнила. Да, многие обещания не так просто выполнить: повышение зарплат, помощь бизнесу, аграриям. Но если ты госдеятель – не обещай всего, ведь бюджет таков, каков он есть, – сказал он.

Батрынча добавил, что и сейчас, в условиях роста дефицита бюджета, власти не думают, как помочь экономике и как развивать страну, а борются с “пропагандой” и георгиевской ленточкой, а также “с протянутой рукой” ищут помощь извне.

– И вот кто-то даёт деньги на покрытие части дефицита бюджета, созданного ими же. Но эти деньги будут с процентами возвращены всеми нами, – возмутился социалист.

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