Батрынча уличил власть в нежелании расследовать “кражу века” и другие резонансные дела (ВИДЕО)

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Власть забыла о резонансных делах, таких, как кража миллиарда, которые она обещала расследовать, заявил с парламентской трибуны вице-спикер законодательного органа, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он отметил, что не уверен, что используются все инструменты для расследования, и обратил внимание на применяемое в Молдове избирательное правосудие.

– Парламент отказал в проведении расследования по делу о выдаче государственных гарантий и эмиссии НБМ на 14 млрд леев. Да, мы были в КС и констатировали, что эти процедуры произошли в нарушение Конституции. На следующий день было бы естественно получить быструю реакцию со стороны правосудия, ведь произошло что-то важное, и это молчание не может быть оправдано, – сказал Влад Батрынча.

Напомним, что фракция БКС предложила создать парламентскую комиссию для изучения обстоятельств случившегося, но депутаты ПДС выступили против этого.

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