Батрынча уличил Санду во лжи: В перерасчёте пенсии нет вашей заслуги!

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Лидер ПДС Майя Санду солгала, когда заявила, что перерасчёт пенсий произошел благодаря ей. Об этом заявил вице-председатель Парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.



– Санду сказала, что перерасчёт пенсий – её заслуга. Даже в этом она солгала. Этот процесс запустило правительство Филипа, но механизм довело до ума в 2020 году правительство Кику, – сказал Батрынча, передаёт ntv.md.

Источник отмечает, что в 2018 году правительство Павла Филипа инициировало процесс пересмотра выплат для лиц, продолживших работать после выхода на пенсию. А в декабре 2019 года, когда главой кабмина стал Ион Кику, была утверждена новая схема пересчета пенсий, которая предполагает, что процесс пересмотра будет завершен в 2022 году, а не в 2027 году, как планировалось изначально.

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