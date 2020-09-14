Батрынча уличил Санду в юридической безграмотности: Выборы проводит не правительство, а ЦИК (ВИДЕО)

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Лидер ПДС Майя Санду не знает, что организацией и проведением выборов занимается не правительство, а Центральная избирательная комиссия. В юридической безграмотности её в прямом эфире уличил вице-председатель Парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что Санду дискриминирует граждан по “географическому признаку”, тогда как Партия социалистов всегда просила обеспечить равные возможности для голосования всех наших соотечественников, которые находятся за пределами страны и поддерживают экономику РМ. Социалист отметил, что, в отличие от ПДС, ПСРМ всегда требовала, чтобы решение о количестве избирательных участков в том или ином государстве принималось на основании принципа пропорциональности.

– Хочу напомнить что вместе, будучи в коалиции в 2019 году, мы провели всеобщие местные выборы, которые Майя Санду охарактеризовала как свободные и справедливые. Я не могу понять, на чем основывается Санду, когда обвиняет нас, социалистов, в фальсификации выборов. Мы никогда не использовали эти методы, мы всегда критиковали ту же ЛДПМ, куда входила и Санду, в том, что они отправляли грузовики с крупами и еще чём-то, которые раздавались избирателям. Мы всегда выступали за честные выборы, и, я думаю, что мы, социалисты, с нашим лидером, президентом Додоном, больше всех заинтересованы в том, чтобы выборы были правильными, свободными, и чтобы все, в том числе международное сообщество, признали эти выборы, – сказал он.

В ответной реплике Санду заявила, что выборы в 2019 году были свободными и справедливыми, потому что их проводило её правительство. Это юридическая безграмотность, отметил Батрынча, потому что организацией и проведением голосования занимается не кабинет министров, а ЦИК.

– Все мы видели то “успешное” правительство, которое взяло на себя ответственность за поправки в Закон о прокуратуре, впоследствии признанные КС неконституционными. Было много промахов, и я думаю, что мы должны быть более внимательными, когда делаем какие-то заявления, чтобы не вводить в заблуждение общество. И когда вы говорите, что “правительство организовывает выборы”, это является свидетельством абсолютного отсутствия юридической подготовки, – подчеркнул Батрынча.

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