Батрынча уличил ПДС в очередном политическом шоу (ВИДЕО)

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Конъюнктурный проект, который преследует политические интересы и не даст каких-либо значимых результатов. Так вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча прокомментировал инициативу ПДС о внесении поправки в Конституцию, дающей право снимать иммунитет с депутатов в определённых ситуациях. Батрынча отметил, что при разработке этого проекта были проигнорированы необходимые законные процедуры, а мнение Венецианской комиссии никто из авторов не спросил.

Батрынча уличил правящее большинство в попытке изображать правосудие. Депутат отметил, что у многих уголовных преступников нет иммунитета, однако и к ответственности они привлечены не были. Украденные деньги в страну также не вернулись, напомнил он.

– Это политическое шоу, которое не даст вам никаких результатов, – подчеркнул социалист.

Фракция БКС проект не поддержала, однако он был принят голосами ПДС и “Шор”. Документ предусматривает, что в случае, если депутату предъявляют обвинения в коррупции или отмывании денег, согласие парламента на его задержание, арест, проведение обысков и передачу дела в суд больше не потребуется.

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