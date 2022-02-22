Батрынча требует ответа от Генпрокуратуры: Кто из политических “туристов” был привлечён к ответственности? (ФОТО)

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Вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча в очередной раз обратил внимание на “избирательное правосудие” ПДС. Так, отметил он, многие перебежчики из ЛДПМ и ЛП получили важные должности в парламенте, НАРЭ, правительстве и других государственных учреждениях и находятся под покровительством ПДС.

Батрынча обратился к Генпрокуратуре со списком этих лиц и потребовал ответить, были или нет возбуждены уголовные дела на данных лиц по факту коррупции. “Если нет – то почему?”, – задаётся вопросом депутат.

В случае существования данных дел Батрынча просит указать их номера, статьи Уголовного кодекса, по которым они были возбуждены, на каком этапе они находятся, какие меры в этом отношении были приняты, а также почему об этом не сообщается столь же громко, как о делах, возбуждённых против представителей парламентской и внепарламентской оппозиции.

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