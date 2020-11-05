Батрынча требует от Генпрокуратуры привлечь “Гросу и компанию” к ответственности за препятствование голосованию (ФОТО)

0

Все граждане страны равны перед законом, и все мы должны соблюдать закон. В то же время все люди заслуживают равного отношения, однако 1 ноября это право было грубо нарушено группой лиц, в которую вошел и депутат ПДС Игорь Гросу. Они заблокировали общественную дорогу и не только помешали гражданам свободно передвигаться, но и проголосовать на выборах. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Влад Батрынча. Сегодня он обратился в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности всех, кто допустил это беззаконие.

Батрынча напомнил, что право на свободное волеизъявление гарантировано каждому гражданину Конституцией РМ. Он также отметил, что, помимо прочего, Игорь Гросу позволил себе оскорблять людей, называя их “сепаратистами”.

– В связи с этими незаконными действиями подал обращение в Генеральную прокуратуру. Прошу в срочном порядке принять меры для признания данного беззакония, а виновных в этом – привлечь к ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.