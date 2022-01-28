Батрынча: Такое впечатление, что Санду президент Украины, а не Молдовы. Не надо лезть туда, куда не надо!

Батрынча: Такое впечатление, что Санду президент Украины, а не Молдовы. Не надо лезть туда, куда не надо!

В последнее время складывается впечатление, что Майя Санду – президент Украины, а не Молдовы. Такое мнение в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” высказал вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча. 

– Молдова сегодня явно не должна быть участником конфликта. Мы – маленькая, нейтральная страна. Есть крупные игроки, пусть они разбираются, и позиция президента Молдовы явно в этом вопросе не является определяющей, не нам решать. Майе Санду нужно быть скромнее в высказываниях, не лезть туда, где нет необходимости, а искать решения своих вопросов, – сказал социалист. 

В частности, Батрынча отметил газовую проблему. Он уверен, что Майя Санду должна приложить все усилия для получения более выгодной цены для населения.

– Вопрос в том, что сегодня надо получить самые дешёвые энергоресурсы. Когда ты что-то покупаешь, ты ищешь, где дешевле. Соответственно, Майе Санду надо находить время, приезжать на саммит СНГ либо просто снимать телефонную трубку, но вести переговоры, какими они бы ни были трудными, – подытожил он. 

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