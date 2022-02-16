Батрынча: Страну надо спасать от “правого сектора” в лице ПДС (ВИДЕО)

0

“Правые” всегда разворовывали страну, а мы объединились, чтобы строить”, – отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Страну надо спасать от “правого сектора”, от тех, кто пытается внедрить цензуру, кто ввёл полицию нравов, как в 33-м году, когда прокуратура работает по указке. Мы сегодня объединяем все здоровые силы для того, чтобы дать гражданам РМ другую власть – профессиональную, патриотичную, которую заботят проблемы людей, цены, пенсионеры. “Правые” всегда воровали, приватизировали, а потом искали виноватых. Мы же объединились, чтобы строить, – подчеркнул он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.