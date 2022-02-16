Батрынча: Страну надо спасать от “правого сектора” в лице ПДС (ВИДЕО)

Батрынча: Страну надо спасать от “правого сектора” в лице ПДС (ВИДЕО)

“Правые” всегда разворовывали страну, а мы объединились, чтобы строить”, – отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. 

–  Страну надо спасать от “правого сектора”, от тех, кто пытается внедрить цензуру, кто ввёл полицию нравов, как в 33-м году, когда прокуратура работает по указке. Мы сегодня объединяем все здоровые силы для того, чтобы дать гражданам РМ другую власть – профессиональную, патриотичную, которую заботят проблемы людей, цены, пенсионеры. “Правые” всегда воровали, приватизировали, а потом искали виноватых. Мы же объединились, чтобы строить, – подчеркнул он. 

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