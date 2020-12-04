Батрынча: Стоимость поврежденной техники и мебели должна быть удержана из зарплат зачинщиков вчерашнего шоу

Батрынча: Стоимость поврежденной техники и мебели должна быть удержана из зарплат зачинщиков вчерашнего шоу

Граждане не должны платить за вандалов, отметил на брифинге для прессы депутат ПСРМ. 

–  Прошу прощения за вчерашнее низкосортное шоу, варварское поведение, порчу общественного имущества. Его стоимость должна быть возмещена за счет тех, кто это сделал, – сказал он. 

Напомним, что вчера депутаты ПДС и ППДП сломали во время перепалки микрофоны и мониторы в президиуме парламента, а также залили весь стол водой.

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