Батрынча: Стоимость поврежденной техники и мебели должна быть удержана из зарплат зачинщиков вчерашнего шоу

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Граждане не должны платить за вандалов, отметил на брифинге для прессы депутат ПСРМ.

– Прошу прощения за вчерашнее низкосортное шоу, варварское поведение, порчу общественного имущества. Его стоимость должна быть возмещена за счет тех, кто это сделал, – сказал он.

Напомним, что вчера депутаты ПДС и ППДП сломали во время перепалки микрофоны и мониторы в президиуме парламента, а также залили весь стол водой.

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