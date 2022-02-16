Батрынча: Создание Политического Блока коммунистов и социалистов – абсолютно антикризисная мера

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Молдова при правлении ПДС стремительно деградирует. Задача созданного сегодня Политического Блока коммунистов и социалистов – остановить это и вывести страну на путь возрождения. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” говорил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Мы видим, как Республика Молдова с этой властью временщиков деградирует стремительнее, чем казалось даже пессимистам. Мы видим полное отсутствие влияния на Нацбанк, на монетарную политику. Мы видим бедственную ситуацию в сельском хозяйстве – начинается сезон, а топливо очень дорогое. Власти хотят закрыть ещё ряд образовательных учреждений. Республике Молдова угрожает административно-территориальная реформа. На этом фоне у людей возникает полная безнадёжность. Они получают огромные суммы в фактурах, не могут купить элементарный набор продуктов, а в разгар пандемии лекарства для ковида и для восстановления после него выросли практически в два раза. Спрашивается: а где государство? – отметил Батрынча.

Исполнительный секретарь ПСРМ добавил, что компенсации, которые людям победоносно преподносит в качестве помощи правительство, – это деньги самих граждан.

– То, что из денег самих граждан им что-то пытаются компенсировать, – это совсем ни о чём. Это нелепо. Они берут из общественного кармана и покрывают людям часть тарифа, – пояснил Влад Батрынча.

Социалист подчеркнул, что сложившаяся ситуация возмущает всех жителей страны. Для её разрешения ПКРМ и ПСРМ и создали постоянный политический блок.

– Это абсолютно антикризисная мера. Мы сегодня объединяем усилия не потому, что хотим произвести впечатление на избирателей, а чтобы создать единую повестку, – подчеркнул депутат.

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