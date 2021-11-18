Батрынча: Соцработники должны помогать людям, а не унижать их! (ВИДЕО)

Батрынча: Соцработники должны помогать людям, а не унижать их! (ВИДЕО)

Наличие телевизора или холодильника более не является препятствием для получения гражданами материальной помощи, однако в районах эта информация дошла не до всех, а потому многим сельчанам отказывают в компенсациях по этой причине. Об этом на заседании парламента заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча. Он призвал правительство разобраться в сложившейся ситуации. 

– Социальные работники должны с уважением относиться к гражданам, а не унижать бенефициаров этой помощи, – сказал социалист, призвав власти донести эту информацию по назначению. 

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