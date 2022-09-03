Батрынча: Сегодня есть все предпосылки для широкого объединения партий (ВИДЕО)

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Сегодня есть все предпосылки для широкого объединения партии, и оно должно произойти не ради ПСРМ или кого-то конкретно, а ради демократии. Об этом заявил вице-председатель парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Будет объединение разных партий в том или ином виде. Это произойдёт, потому что всех не устраивает подконтрольная и избирательная юстиция. Всех не устраивает политически подконтрольный ЦИК. Всех не устраивает, что власть проводит новый Кодекс о выборах, который ставит в выгодное положение партию власти и в сложное – оппозиционные партии. Всех не устраивает узурпация одной партии всей власти, — заявил Батрынча в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой».

По словам социалиста, это широкое объединение политических сил произойдёт, и оно будет направлено на разработку и защиту демократических правил игры, в которых у всех будут равные права.

– Все мы хотим жить по каким-то правилам. И это объединение будет про правила игры, про создание механизмов по защите этих правил игры, чтобы у всех был равный доступ и к участию в выборах, и к участию на общественном телеканале, чтобы все могли себя чувствовать в своей стране себя свободно и спокойно. Судить нас должен избиратель, а не одна политическая партия должна выносить приговор другой политической партии. Не один политик должен решать судьбу другого политика. Это должны делать люди и независимая юстиция, — подытожил Влад Батрынча.

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