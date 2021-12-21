Батрынча: Санду за год президентства посетила только 9 населённых пунктов страны. Додон посещал минимум 90 в месяц (ВИДЕО)

0

Майя Санду слишком много времени проводит за рубежом и слишком мало времени уделяет проблемам граждан, а также реализации собственной предвыборной платформы. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он отметил, что Санду каждое утро, приходя на работу, должна брать в руки программу, с которой шла на выборы, и которая содержит большое количество обещаний, и стремиться к тому, чтобы реализовать это, а не кататься по миру.

– За год своего правления, помимо парламентской кампании, когда она немножко поездила по республике в качестве агитатора, она посетила лишь 9 населённых пунктов РМ. Игорь Додон за месяц посещал минимум 90 населённых пунктов. Даже будучи в оппозиции к Плахотнюку, к парламентскому большинству, мы искали деньги у всевозможных партнёров на садики, школы, инфраструктурные проекты, поддержку примарий и т.д. Госпожа Санду мало внимания уделяет населённым пунктам в Молдове, очень мало делает внутри страны и не добилась ни одного результата ни для медиков, ни для педагогов, ни для пенсионеров, – сказал он.

Батрынча отметил, что Санду очень быстро привыкла к комфорту и выразил уверенность, что ей пора выйти из “своего мира” в реальный.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.