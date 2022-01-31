Батрынча – Санду: Вы – лгунья! Вы ответите за то, что обманули людей! (ВИДЕО)

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ПДС пришла к власти при помощи манипуляций, обмана и пустых обещаний. Партия “Действие и солидарность” и лично Майя Санду солгали почти каждому гражданину РМ, отметил на брифинге для прессы исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Майя Санду говорила о высоких ценах, о том, что в них виноват Додон, и что, если она выиграет, – люди заживут лучше. Это была и есть ложь, в которую люди поверили. В действительности цены выросли, растут тарифы. Госпожа Санду солгала, значит, она лгунья. За такие вещи вы должны ответить и ответите, – сказал он.

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