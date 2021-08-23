Батрынча: Санду втягивает Молдову в геополитические баталии (ВИДЕО)

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“Нам жаль, что вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, Майя Санду тратит время и публичные деньги на абсолютно бесполезные визиты, и нам жаль, что Майя Санду втягивает Республику Молдова в определённые международные баталии”. Так депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча прокомментировал сегодняшнее заявление президента в Киеве о том, что Крым – это Украина.

– У РМ есть свои проблемы. Мы должны сконцентрироваться на своей внутренней повестке, а не участвовать в геополитических играх, – сказал он.

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