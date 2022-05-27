Батрынча: Санду не может быть ни при чём. Она знала и согласовывала арест Додона (ВИДЕО)

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Майя Санду не могла, как она утверждает, не знать о готовящемся аресте Игоря Додона. В этом уверен Влад Батрынча. Об этом он заявил в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”.

– Не может глава государства не знать о том, что произойдёт арест её предшественника, её политического оппонента. Безусловно, эти вещи были согласованы, она обладала информацией. Этот политический подарок на её день рождения был, безусловно, предварительно подготовлен. Более того, в эту систему координат вписывается её отсутствие в эти дни в Молдове, чтобы создать ощущение того, что она ни при чём. Она не может быть ни при чём. Она, безусловно, знала и согласовывала эти мероприятия, – сказал он.

Напомним, Майя Санду говорит, что не имеет никакого отношения к делу против Додона, а его задержании, как утверждает президент, она узнала из прессы.

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