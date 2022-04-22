Батрынча – Санду: На свалку истории отправится не георгиевская ленточка, а вы и вся ваша власть! (ВИДЕО)

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Майя Санду и ПДС пришли к власти путём обмана и должны быть отправлены в отставку, так как вместо обещанных свободы и “хороших времён” они установили в стране диктатуру и цензуру, они виноваты в тотальном росте цен и обнищании населения. Об этом на акции протеста у стен президентуры говорил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что вместо того чтобы обеспечить справедливое правосудие, Санду пошла на сговор с теми, кто украл миллиарды, а также с карманными прокурорами. Батрынча также ответил на реплику Майи Санду о том, что место георгиевской ленты – на свалке истории.

– На свалку истории отправятся те правители, которые ограничивают свободу граждан, запрещают массовые собрания, свободу выражения, кто хочет закрыть рот неугодным, – отметил Батрынча.

Он также напомнил Санду, что “от власти до оппозиции всего один шаг”, и отметил, что никакой режим ЧП не помешает гражданам протестовать.

– Это вы своими решениями и действиями вывели нас на улицы. Ваши беззакония не пройдут! Мы будем протестовать, здесь мы теперь будем часто, чтобы вам не казалось, что то, что вы творите, останется без ответа. Позор! – подытожил Влад Батрынча.

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