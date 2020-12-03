Батрынча – Санду: Мы предлагаем диалог, а вы хотите дестабилизации (ВИДЕО)

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Депутаты ПДС и ППДП показали сегодня поистине “европейское” и “цивилизованное” поведение в конституционном и функциональном парламенте при обсуждении проекта бюджета, предложенного правительством. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-председатель законодательного органа, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он допустил, что некоторые из коллег могут не знать процедур и закона, но выразил уверенность в том, что с ними хорошо знакома избранный президент Майя Санду.

– Поэтому, уважаемая господа президент, наша позиция проста: мы находимся в парламенте и мы получили проект налоговой политики и проекты трех бюджетов. Очевидно, что мы должны их рассмотреть, потому что это самые важные документы. Повторяем вам уже не знаю в какой раз: выдвигайте вотум недоверия, свергайте правительство, назначайте новое, и пусть оно представит другие проекты этих законов. Мы поднимем все ваши инициативы – минимальную пенсию в 2000 леев и все остальные, и всё будет хорошо. Но, госпожа президент, ситуация вышла из-под контроля. Это поведение, далекое от цивилизованного, порча публичного имущества, не имеют ничего общего с законом, – сказал Батрынча.

Он также подчеркнул, что, будучи в оппозиции, социалисты никогда не позволяли себе ломать микрофоны и портить другую технику. Батрынча добавил, что, несмотря на недовольство депутатов ПДС и ППДП, сегодня в первом чтении были приняты проекты бюджетно-налоговой политики, государственного бюджета и бюджета социального страхования. Остался бюджет медицинского страхования.

– Мы должны его принять. Это деньги для медицины. Если ваше правительство сможет дать медицине больше денег – сделайте это! Мы даже проголосуем это. Но что это за поведение? Что такого трагичного вы нашли в этом проекте? Повышение зарплат медиков? Госпожа Санду, несмотря на разногласия, у нас должен быть цивилизованный диалог. Мы не против досрочных выборов, но мы видим, что вы хотите не диалога, а дестабилизации. Но она не нужна никому – ни ПДС, ни ППДП, ни остальным. Однажды мы показали, что можем договариваться. Давайте говорить и искать решения и сейчас. Повторю: если вам не нравится правительство – отправьте его в отставку. Сделайте это! – подытожил социалист.

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