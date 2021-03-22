Батрынча: Санду имитировала диалог с парламентскими фракциями. Она не хочет консенсуса (ВИДЕО)

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Майя Санду нарушила решение КС от 23 февраля и имитировала диалог с парламентскими фракциями 16 марта. Об этом на сегодняшнем заседании Конституционного суда заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он отметил, что считает, что Майя Санду не хочет консенсуса, хотя говорит якобы об обратном.

– Да, тогда мы вышли и сказали, что диалог показался нам конструктивным, после чего мы узнали о решении Марианны Дурлештяну. Но с нами не говорили честно, нас не проинформировали о том, что она или кто-то опубликовал статус в соцсети. Менее чем за час Санду умудрилась, не уточнив у парламента, узнать, что большинства якобы нет, и что нет другого кандидата, и что именно Дурлештяну опубликовала это сообщение. Вместо того, чтобы быть арбитром и обеспечивать диалог, президент поступила так, чтобы был новый кризис, – сказал он.

Влад Батрынча добавил, что единственный выход – диалог между президентурой и парламентом. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, а конец будет непредсказуемым.

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