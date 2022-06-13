Батрынча – Санду: Где обещанный вами дешёвый газ? (ВИДЕО)

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Молдова должна учиться у других страны достигать договорённостей, в том числе по газовому вопросу, в своих интересах, и не оправдывать свои неудачи «геополитической ситуацией». Об этом в рамках передачи «Главный вопрос» на «НТВ Молдова» говорил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, с сожалением констатировав, что «сегодня у нас нет таких переговорщиков».

⁃ Госпожа Майя Санду в кампании говорила, что «Молдова покупает очень дорогой газ – 175 долларов за 1000 кубических метров. Почему Додон, большой друг России, не обсуждает более низкую цену? Вот, мы придём, мы договоримся». Это один из примеров. Однако цена выросла в разы, как мы знаем. Но у меня вопрос: почему в данном случае переговоры по такой важной материи, как энергетика, не ведёт лично госпожа Санду, которая обещала более низкие цены, тарифы и т.д. Почему надо посылать неподготовленного переговорщика? В данном случае, чем выше уровень переговоров, тем больше шансов получить адекватную цену, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что обещания властей «диверсифицировать рынок» на деле обойдутся гражданам дороже, чем традиционная процедура закупки газа.

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