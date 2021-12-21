Батрынча: Санду дискредитировала ЦИК, КС и Генпрокуратуру (ВИДЕО)

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Указанием отменить выборы в Бельцах Майя Санду дискредитировала ЦИК и показала, что Центральная избирательная комиссия фактически является филиалом ПДС. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча, отметив, что это касается и других государственных учреждений.

– Майя Санду дискредитировала Конституционный суд, потому что КС традиционно шёл по её политической повестке. Майя Санду дискредитировала реформу юстиции и продемонстрировала, что прокуратура выполняет политические заказы, что у прокуратуры нет никакой независимости, – сказал он.

Батрынча добавил, что у людей были завышенные ожидания от Санду, и выразил надежду, что теперь люди разберутся, кто есть кто, а также, что соответствующие выводы сделают и партнёры РМ и лично президента.

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