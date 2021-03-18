Батрынча – Санду: Без диалога ничего не получится (ВИДЕО)

Батрынча – Санду: Без диалога ничего не получится (ВИДЕО)

Политический, экономический и пандемический кризис может быть разрешён только путём подлинного диалога с участием всех сторон. Единолично сделать это у президента не получится. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча. 

– Нужен подлинный диалог между президентурой и парламентским большинством. Только одна сторона этот кризис не разрешит. Навязывания каких- то решений мы тоже не допустим. Санду должна разговаривать с парламентом, и вместе мы должны найти выход, – сказал он. 

Батрынча также рассказал, что 16 марта у социалистов и президента состоялся искренний и обстоятельный диалог.

– Когда мы говорили о досрочных выборах, мы сказали, что парламент нужно перезапустить, но мы говорили и о пандемическом кризисе, о консолидации существующего правительства. Мы говорили о том, что мы можем сделать вместе и для доставки в нашу страну вакцины, как мы можем ускорить этот процесс. Нам казалось, что мы были услышаны, но после этого госпожа президент выдвинула кандидатом Игоря Гросу, – добавил он. 

Напомним, сегодня Майя Санду отказалась от консультаций с парламентским большинством.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md