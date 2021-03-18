Батрынча – Санду: Без диалога ничего не получится (ВИДЕО)

0

Политический, экономический и пандемический кризис может быть разрешён только путём подлинного диалога с участием всех сторон. Единолично сделать это у президента не получится. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– Нужен подлинный диалог между президентурой и парламентским большинством. Только одна сторона этот кризис не разрешит. Навязывания каких- то решений мы тоже не допустим. Санду должна разговаривать с парламентом, и вместе мы должны найти выход, – сказал он.

Батрынча также рассказал, что 16 марта у социалистов и президента состоялся искренний и обстоятельный диалог.

– Когда мы говорили о досрочных выборах, мы сказали, что парламент нужно перезапустить, но мы говорили и о пандемическом кризисе, о консолидации существующего правительства. Мы говорили о том, что мы можем сделать вместе и для доставки в нашу страну вакцины, как мы можем ускорить этот процесс. Нам казалось, что мы были услышаны, но после этого госпожа президент выдвинула кандидатом Игоря Гросу, – добавил он.

Напомним, сегодня Майя Санду отказалась от консультаций с парламентским большинством.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.