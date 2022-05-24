Батрынча: С сегодняшнего дня начинаем протесты по всей стране

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С сегодняшнего дня Партия социалистов начинает по всей стране протесты за справедливость и демократию. Об этом заявил Влад Батрынча. Он раскритиковал действия власти по запугиванию оппозиции.

Вместо того чтобы привлечь к ответственности виновных, они устраивают эти дешёвые шоу и хотят очернить бывшего президента Игоря Додона. Что они ищут у него, украденный их партнёрами по коалиции миллиард? Мы уверены, что этот «подарок» госпоже Санду не принесёт пользы, – сказал он.

Батрынча добавил, что ранее социалисты предложили ряд инициатив для улучшения жизни граждан, но ни одна из них не была даже рассмотрена. Вместо этого начался террор против оппозиции.

⁃ Это попытка посеять страх в обществе, чтобы население молчало. То, что происходит сегодня, – попытка запугать каждого гражданина Молдовы. Но мы не сдадимся! Остановите беспредел! – подчеркнул Батрынча.

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