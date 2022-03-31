Батрынча: Руководству Нацбанка должен быть вынесен вотум недоверия! (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает парламенту выдвинуть вотум недоверия руководству Нацбанка Молдовы. Об этом объявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован сегодня.

Представляя его с трибуны по итогам слушаний с участием главы НБМ Влад Батрынча отметил, что в период кризиса Национальный банк Молдовы не является активным учреждением и не решает проблемы страны и граждан. От сложившейся ситуации, добавил он, выиграют только коммерческие банки, для которых НБМ создаёт все благоприятные условия.

– Мы хотим от НБМ конкретных действий для людей, а не для банков. Если бы у нас была подлинная юстиция, я думаю, мы увидели бы прямую взаимосвязь между Нацбанком и частными банками, которые зарабатывают на валютном курсе, – сказал он.

Блок коммунистов и социалистов предлагает констатировать тревожное снижение официальных валютных резервов. Батрынча отметил, что депутаты так и не услышали от руководства НБМ аргументов по этому поводу, что вызывает подозрения в том, насколько эффективно управление этой структурой.

– Парламент считает деятельность руководства НБМ неэффективной и выражает ему вотум недоверия, – говорится в документе, зачитанном социалистом.

Проект должна рассмотреть профильная комиссия.

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