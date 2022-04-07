Батрынча: Режим ПДС хочет закрыть рот всем, кто видит беззакония и говорит об этом

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Ночное правосудие в действии! Правящей режим перешёл к преследованию оппонентов и использует для этого судей, которые выносят решения после полуночи. Об этом на своей странице в соцсети пишет исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Несмотря на личные гарантии депутатов и акцию протеста, сегодня ночью, в 01.20, инстанция постановила поместить председателя Кагульского района Марчела Ченушэ под домашний арест, сообщил он.

– Всю среду, 6 апреля, мы вместе с депутатами ПСРМ были рядом с сотнями жителей Кагула, возмущёнными злоупотреблениями режима. Политизированная судебная система растянула вынесение решение за полночь, чтобы граждане не увидели стыдливых глаз судей, выполнивших этот политический заказ. Повторю: это очевидное злоупотребление по отношению к Марчелу Ченушэ за то, что он недавно раскритиковал власть из-за несправедливого распределения средств, предназначенных для беженцев. Власть пытается таким образом закрыть рот любому, кто видит беззакония и сообщает об этом людям. Это сфабрикованное дело, с фальшивыми доказательствами, а Марчел Ченушэ готов сотрудничать со следствием и должен быть освобождён, – отметил Батрынча.

Он также добавил, что социалисты продолжают считать случившееся рейдерской атакой на Кагульский район с целью его захвата властью. У ПСРМ есть информация, что подобные действия планируются и в других районах.

– Режим хочет путём злоупотреблений и беззакония захватить всю вертикаль власти в нашей стране. Мы продолжим бороться за освобождение нашего коллеги, председателя Кагульского района, а также за справедливость и правду, которые рано или поздно восторжествуют, а те, кто сегодня нарушают закон, обязательно будут наказаны, – подытожил он.

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