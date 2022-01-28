Батрынча: Реформа в стиле ПДС. Новое руководство общественного ТВ запретило показывать оппозицию и критиковать власть

После политического подчинения общественной компании “Teleradio-Moldova” парламентскому большинству в лице ПДС “двери телеканала “М1″ оказались закрытыми для оппозиции”. Об этом на своей странице в соцсети пишет вице-спикер, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Он просит Совет по аудиовизуалу, руководство компании, неправительственные организации в области СМИ и аккредитованные в Молдове посольства обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Батрынча подчеркнул, что в декабре прошлого и январе этого года на передачи канала приглашались исключительно представители власти и поддерживающие их эксперты. Так, в разное время в программах участвовали Майя Санду, Наталья Гаврилица, Игорь Гросу, различные министры, депутаты ПДС, а также те, кто хвалил власть. Представителей оппозиции и/или экспертов, которые критиковали бы руководство страны, не было ни в одном эфире.

– Так власть понимает “реформирование общественной компании “Teleradio-Moldova”? Новое руководство компании считает, что так должен выглядеть канал, финансируемый на общественные деньги? Представлять точку зрения только власти, ПДС, а голос оппозиции звучать не должен? – вопрошает Батрынча.

Депутат БКС требует от руководства “Teleradio-Moldova” обеспечить равноудалённость при представлении информации, а также приглашая тех или иных гостей в студию, и отказаться от блокирования оппозиции на передачах, транслируемых “M1”. Он также просит НПО в области СМИ публично высказаться по данному поводу, а Совет по аудиовизуалу – отреагировать и принять меры в связи с введённой цензурой.