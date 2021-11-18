Батрынча разоблачил ПДС: Многие из вас стали министрами и депутатами на украденные из ВЕМ деньги (ВИДЕО)

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Прикрываясь флагом ЕС и красивыми лозунгами, правые партии 30 лет обкрадывали Молдову. Это делал и Влад Филат, “политический отец” Майи Санду. В то же время многие представители ПДС стали министрами и депутатами на украденные из ВЕМ деньги. Об этом вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча заявил с парламентской трибуны.

– У каждого преступления есть автор. Кто обокрал банки, кто сдал в концессию аэропорт? И сегодня вы учите нас, показываете на нас пальцем?! Когда была “кража века” и мы протестовали, многие из вас были начальниками. Вы говорите о кульках, но мы прекрасно знаем, как министры в правительстве Филата получали конверты. Откуда их брали? – сказал он.

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