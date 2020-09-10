Батрынча разнёс в пух и прах оппозицию на заседании парламента (ВИДЕО)

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Оппозиция использует парламентскую трибуну исключительно для политических заявлений и атак в адрес правительства и президента. Однако граждане прекрасно помнят “подвиги” тех, кто находился у власти. Об этом заявил вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Социалист обратил внимание на то, что один из депутатов от оппозиции признался, что в прошлом году у правительства, которое возглавляла Майя Санду, не было денег на поддержку фермеров.

– Очень хорошо, что началась избирательная кампания, мы узнаем ещё немного правды. Я слушал с этой трибуны своих коллег, которые в течение 10 лет находились у власти в Республике Молдова в коалициях и альянсах разных “цветов” и составов. За эти 10 лет более 20 медицинских лабораторий были “оптимизированы”. Мы с трудом спасли от “оптимизации” некоторые больницы в небольших районах, и сегодня они очень важны, в них лечат больных с COVID. Что вы сделали за 10 лет для наших врачей? На сколько вы повысили им зарплату? Настоящие повышения зарплат и пенсий были ещё при правительстве Гречаный, когда Banca de Economii и аэропорт были прибыльными, – напомнил Батрынча.

Депутат добавил, что некоторые представители сегодняшней парламентской оппозиции участвовали в голосовании по сомнительным приватизациям. “Тогда они молчали, а сейчас заговорили об избирательной кампании и бьют по Додону”, – сказал он.

– Вы атакуете так, как будто у вас всё получается лучше, как будто у вас есть “команда мечты”. Но это далеко не так, – подчеркнул он.

Вице-спикер призвал депутатов проявить здравый смысл и меньше лицемерить.

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