Батрынча рассказал секретарю Венецианской комиссии о злоупотреблениях властей по отношению к оппозиции

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В рамках летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы вице-председатель парламента, Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча провел встречу с секретарём Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Симоной Граната-Менгини. Во встрече принял участие и бывший министр юстиции Фадей Нагачевский.

В ходе дискуссий была подтверждена необходимость продвижения подлинных реформ в Республике Молдова, особенно в сфере юстиции, что может быть достигнуто только в рамках широкого консенсуса и на основе принципа преемственности.

Влад Батрынча указал на злоупотребления властей по отношению к оппозиции, органам местного публичного управления, на отсутствие политического диалога между властью и оппозицией, между правительством и органами местного публичного управления, на ограничение свободы собраний, свободы слова.

Кроме того, европейские официальные лица были проинформированы о политизации Совета по телевидению и радиовещанию и компании «Телерадио-Молдова» вследствие поправки в профильное законодательство, принятой осенью 2021 года с грубыми нарушениями законов.

Отдельно была упомянута атака на систему прокуратуры посредством существенных законодательных изменений вопреки мнению Венецианской комиссии.

В конце встречи вице-председатель Парламента Республики Молдова призвал к большему вовлечению и мониторингу Республики Молдова, чтобы вернуть ситуацию к нормальному состоянию.

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