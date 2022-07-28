Батрынча: ПСРМ оспорит в КС положения нового Избирательного кодекса (ВИДЕО)

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Поспешное принятие проекта нового Избирательного кодекса в первом чтении вызывает у фракции Блока коммунистов и социалистов массу вопросов. О них с парламентской трибуны говорил вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он указал на полное отсутствие транспарентности, как и в случае реформы высшего образования.

– Этот проект представляет опасность особенно для оппозиционных партий. Почему правительство выделяет 2 участника в состав ЦИК? Почему здесь фигурирует Высший совет магистратуры, тоже 2 участника? Мы будем это опротестовывать в КС и не только. Высший совет магистратуры должен регулировать отношения между ЦИК и политическими партиями. А если участники Высшего совета магистратуры войдут в ЦИК и будут принимать решения – что будет рассматривать юстиция? Это будет конфликт интересов. Мы категорически против этого. При парламентском большинстве у вас будет 100%-ный контроль в ЦИК, – сказал Батрынча.

Он также добавил, что “очень много факторов указывают на то, что хотят по максимуму централизовать выборную деятельность”.

– Вы знаете, как сложно найти представителей на избирательных участках? А на некоторых участках голосование будет длиться 2 дня. Кто будет следить за сохранностью бюллетеней? Эти реформы нужно обдумать, нужны консультации. Нам не очень понятна спешка с сегодняшним голосованием в первом чтении, – заявил социалист.

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