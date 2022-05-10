Батрынча: ПСРМ окажет юридическое содействие всем, кому выпишут штраф за Георгиевскую ленту (ВИДЕО)

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Партия социалистов готова предоставить юридическую помощь всем, кому выпишут штраф за ношение Георгиевской ленты. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” заявил исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

– Опубликован адрес юристов – ул. Колумна, 148/1. Есть номера телефонов, и юристы абсолютно каждому подготовят обращение в суд. Налицо попытка нарушить гражданские права людей, и всё это должно, как минимум, являться предметом рассмотрения суда, – сказал он.

Батрынча также обратил внимание на организованность граждан на вчерашнем мероприятии. Люди, напомнил он, взяли с собой Знамя Победы, ордена своих дедов и прадедов. У кого-то были даже ленты Штефана Великого.

– Символики, атрибутики было очень много. Что касается тех, кому будут приходить на почту протоколы от полиции, – мы будем оказывать им юридическое содействие, – заверил социалист.

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