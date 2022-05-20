Батрынча: Протесты должны носить национальный характер (ВИДЕО)

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Протесты должны носить национальный характер, в них должны участвовать все, кто выступает против действующей власти. Об этом исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча говорил в рамках передачи на частном телеканале.

Он подчеркнул, что руководство страны списывает все проблемы страны на войну, оно сняло с себя всякую ответственность за социально-экономическую ситуацию в Молдове, не предлагает никаких мер для снижения цен на товары и услуги и отклоняет все инициативы оппозиции, направленные в поддержку граждан. Это и породило недовольство оппозиции и населения и вызвало протесты, которые, уверен Батрынча, будут нарастать.

– Все должны требовать от власти принятия инициатив и оказывать давление на правительство с тем, чтобы оно не снимало с себя ответственность за то, что происходит в стране, – сказал он.

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