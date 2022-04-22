Батрынча: Протесты будут, и они объединят всех несогласных с тем, что делает эта власть (ВИДЕО)

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Участвовать в протестах против нынешней власти должны все желающие, вне зависимости от политических предпочтений и “окраса”. В этом уверен Влад Батрынча. “Сегодня нужно решать те проблемы, которые создаёт руководство Молдовы. Нужно остановить окончательное скатывание власти в состояние режима”, – заявил вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”.

Батрынча отметил, что ограничения и цензура касаются не только социалистов, а все партии страны.

– Протесты должны объединить широкие круги людей – не только политические партии, но и общественных деятелей, и профессиональные организации, и профсоюзы, и федерации, и тех же аграриев, которые при солярке 13-14 леев вспахивали газоны вокруг парламента, а сегодня, когда солярка почти 30 леев, мы не видим их активной позиции и вообще почти их не слышим. Люди должны выходить. Я думаю, поэтому власть и внесла в проект решения по ЧП запрет протестных мероприятий, но право людей на протесты отменить никто не может. В Конституции РМ чётко сказано: суверенитет принадлежит народу. Не парламенту, не президенту. Протесты будут, они будут объединять разных людей и они и не должны носить партийный характер, – отметил Батрынча.

Напомним, вчера и сегодня БКС провёл акции протеста перед зданиями парламента и президентуры в знак несогласия со снятием иммунитета с депутата Блока Раду Мудряка.

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