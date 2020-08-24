Батрынча просит Генпрокуратуру рассказать, чем закончилось скандальное дело о закупке камер для БАКа, когда Санду была министром образования (ФОТО)

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Депутат Партии социалистов Влад Батрынча просит прокуроров предоставить информацию по делу о закупке 1200 камер видеонаблюдения для экзаменов на степень бакалавра в то время, когда министром образования была Майя Санду. Об этом социалист написал на своей странице в соцсети.

Он просит ответить, было или нет возбуждено уголовное дело по факту проведения мошеннического тендера. В случае положительного ответа социалист хочет узнать, какие процессуальные действия последовали и чем закончились.

– Если это уголовное дело существует, справедливо ли, что процесс был закрыт, и что послужило причиной? – задается вопросами Батрынча.

Он напомнил, что бывший глава муниципальной прокуратуры Иван Дьяков ранее выступил со скандальными заявлениями о данном деле.

– “Не государство ворует, уважаемая госпожа Майя, а воры крадут у государства. Вы помните, сколько переплатили за китайские камеры для наблюдения за ходом экзаменов, купив их по цене тех, что собирают в Германии? Трижды вы откладывали тендер, пока не выиграл тот, кто должен был. Ведь так делают все, не так ли? Признаю, я виноват. Я закрыл это дело”, – вот что он тогда говорил, – отметил Батрынча.

Депутат ПСРМ также подчеркнул, что Санду как министр образования навсегда запомнится нашим согражданам закрытием более 200 школ, увольнением педагогов, достигших пенсионного возраста, масштабными протестами учащихся и преподавателей и камерами видеонаблюдения на экзаменах на степень бакалавра.

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