Батрынча “приземлил” депутатов “АКУМ”: Граждане наделили нас теми же полномочиями, что и вас (ВИДЕО)

0

“Что “криминального”, как написала избранный президент, сделали депутаты, проголосовав за предложенные правительством законопроекты с повышением зарплат врачам и предусмотренными для аграриев и пенсионеров средствами?”. Этим вопросом задаётся депутат ПСРМ Влад Батрынча. Социалист отметил, что не увидел от Майи Санду профессионального анализа бюджета на 2021 год – только “стерильные декларации”.

– Эти заявления хороши для Раду Мариана, для других. Мы же ждали более детального анализа от госпожи президента, и квалифицированных предложений. Но ничего не увидели, – подчеркнул Батрынча.

Депутат ПСРМ отметил, что в угрозах Санду в адрес избранников “нет ничего нового”.

– “Воры”, “Мы вас посадим!” – мы это слышим каждый день в парламенте. А где же правовое государство, уважаемая госпожа Майя Санду? Так в вашем восприятии выглядит реформа юстиции – депутаты должны указывать прокурорам, кого посадить? Это юридическая и политическая глупость, не имеющая ничего общего с ответственным поведением, – добавил он.

Батрынча напомнил представителям “АКУМ”, что все депутаты получили свои мандаты от народа, и только народ вправе давать оценку тем или иным действиям избранников.

– Я победил по одномандатному округу – без денег, без подкупа. А теперь выходит, что судьбу моего конституционного мандата вправе решать коллега по парламенту или госпожа президент? Или когда кто-то кричит: “Вор!”. Я в своей жизни ничего не украл, а вот кто-то сидел в правительстве и принимал участие в кражах, получал деньги в конвертах. И эти люди сегодня называют вором меня?! Я не вижу в их действиях ни профессионализма, ни подготовки, – сказал депутат ПСРМ.

В заключение Батрынча снова призвал представителей “АКУМ” к цивилизованному диалогу.

– Если мы вам не нравимся – это ваша проблема. Граждане наделили нас теми же полномочиями, что и вас. Давайте разговаривать. Но это высокомерие ни к чему хорошему не приведёт, – подчеркнул он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.