Батрынча – правым: Обещали гражданам – будьте добры, выполняйте! (ВИДЕО)

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С таким призывом к депутатам правых партий на сегодняшнем заседании парламента обратился вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча при обсуждении проекта об отмене Закона о миллиарде. Социалист попросил коллег не “играть в беллетристику – мол, инициатива хорошая, но нам не нравится, чья она”.

Напомним, сегодня по инициативе ПСРМ парламент снова отменил скандальный закон, перекладывающий возврат украденных денег на плечи граждан.

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