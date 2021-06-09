Батрынча: Правые разграбили Молдову. У них перед глазами только одна модель правления – Плахотнюка (ВИДЕО)

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Самые резонансные преступления в Молдове произошли в период правления правых, тогда как при власти левых были конкурентоспособная экономика, банковская стабильность и настоящее правосудие. Именно правые разграбили нашу страну, и они намерены продолжать делать это, отметил на брифинге для прессы депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он напомнил, что даже в период пандемии социалисты нашли возможность помочь гражданам, реализовать инфраструктурные проекты, повысить зарплаты врачей, выделить помощь пенсионерам, тогда как правые “занимаются только дешёвыми манипуляциями и ищут виноватых”.

– Зачем вам приходить к власти, если вы не в состоянии за что-либо отвечать, если вы всегда ищете виноватых? Их тактика очень проста: когда они видят, что не смогут справиться с проблемами, они ищут врага, на которого можно спихнуть вину. Мы же – берём и несём ответственность за ситуацию в стране. У нас есть команда, способная управлять Молдовой и решать проблемы граждан, – сказал он.

Батрынча призвал граждан сделать осознанный выбор 11 июля и предупредил: если большинство в парламенте получат правые, Молдова потеряет ещё 4 года.

– У них перед глазами только одна модель правления – Плахотнюка: подчиненная юстиция, угрозы в сторону политических оппонентов и т.д. Они не могут обеспечить хлеб для народа и будут заниматься только дешёвыми политическими шоу, – уверен он.

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