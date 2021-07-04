Батрынча: Правые нагло врут людям, чтобы получить их голоса на выборах (ВИДЕО)

Батрынча: Правые нагло врут людям, чтобы получить их голоса на выборах (ВИДЕО)

Построить страну, в которой каждый будет жить достойно, – такова главная задача Блока коммунистов и социалистов. Об этом на митинге говорил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. 

– Мы уважаем каждого человека в этой стране, мы заботимся о каждом населённом пункте. Даже в нынешних условиях мы делаем всё возможное, чтобы оказать поддержку каждому населённому пункту. Когда эта команда была вместе, люди получали пенсии, которые повышались ежегодно на 20%. Когда эта команда работала вместе, врачи, педагоги, бюджетники получали зарплату, которая ежегодно повышалась на 25-30%. В тот период, когда эта команда была вместе, были возвращены все внешние долги. Затем пришли к власти те, кто сжёг здания президентуры и парламента и пообещал людям красивую жизнь, но это была ложь, так как они практически поставили на колени каждого пенсионера, каждого учителя, полицейских, армию, остановили рост зарплат, обокрали банки, лей был обесценен в два раза из-за их краж. И сегодня эти правые, те, кто воровал, называют нас с вами бандитами, пытаются нас выставить ворами. Они снова нагло врут гражданам, чтобы получить на выборах их голоса, – сказал Батрынча. 

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