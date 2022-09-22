Батрынча – правительству Гаврилицы: Что помешало вам ограничить рост цен, как это сделало большинство государств, включая ту же Украину? (ВИДЕО)

0

В соседней Украине, на которую постоянно ссылаются власти Молдовы, несмотря на боевые действия, продукты питания в два раза дешевле, чем в нашей стране. Украина и другие государства смогли ограничить рост цен, тогда как руководство РМ только руками разводит – дескать, мы не виноваты. Об этом с парламентской трибуны заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он назвал абсурдным призыв к гражданам экономить, когда в правительстве появились новые министерства, в МИДЕИ – новые должности, когда фонд оплаты труда в кабмине был увеличен. А вот на университеты денег не нашлось и некоторые пришлось ликвидировать, напомнил социалист.

Батрынча также добавил, что в Молдове самые дорогие кредиты во всей Европе, а власти, по его словам, создают все условия для того, чтобы банки зарабатывали, не думая при этом о том, каково людям и как они выживают.

– Что сделала оппозиция после 24 февраля? Приняла сотни тысяч беженцев с местными администрациями в районах. Мы из этого не делали рекламу, не хвастались. А кто-то получает медали, ордена. Мы делом доказали, что мы – люди и выполнили свой гражданский долг…Чьи интересы мы представляем? Граждан Республики Молдова, которые делегировали нас в этот парламент, и от их имени мы инициируем демократические процедуры. Мы имеем на это право. А когда вы нас атакуете – будете и вы в оппозиции и узнаете, насколько это “хорошо”, – подытожил Влад Батрынча.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.