Батрынча: Правительство Кику начало возврат аэропорта народу, а оппозиция решила отправить его за это в отставку (ВИДЕО)

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В непростой ситуации правительству Кику удалось принять важные для граждан решения. Об этом с парламентской трибуны заявил вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Социалист подчеркнул, что хотел бы увидеть, что на месте Иона Кику сделали бы те, кто “уже мнит себя премьер-министром, но не может управлять даже колхозом”.

– Вы хотите сказать, что сделали бы больше и лучше? Уверен, что нет. Сегодня нас пытаются учить те, кто принимал участие в самых громких преступлениях страны. Я хочу похвалить правительство не за социальные проекты, а за то, что в этих непростых условиях оно решилось расторгнуть контракт о сдаче в концессию и вернуть аэропорт гражданам, а через две недели после того, как кабинет министров сделал такой храбрый шаг, происходит вот такое шоу, – сказал он.

Батрынча осудил поведение оппозиции на сегодняшнем заседании парламента и обвинил депутатов “АКУМ” в том, что они играют на руку криминальной группировке, чтобы та осталась в законодательном органе, а также для того, чтобы реабилитировать ее.

– Мы хорошо понимаем, что непросто, что есть ошибки, но я хочу увидеть, кто бы в этом зале не сделал ошибки. А тем, кто поддерживает эту примитивную пропаганду с “кульками”, хочу напомнить, как кто-то сказал, что вы получали конверты в правительстве. Этот человек говорил: “Я вытащу ремешок и, если что, вас отшлепаю”. Помните? – сказал Батрынча.

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