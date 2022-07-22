Батрынча: Правительство Гаврилицы должно быть отправлено в отставку. Нужны досрочные выборы (ВИДЕО)

Батрынча: Правительство Гаврилицы должно быть отправлено в отставку. Нужны досрочные выборы (ВИДЕО)

За год правительство Натальи Гаврилицы не показало никаких результатов, не оправдало ожиданий граждан, не представило антикризисный план, не оказало населению реальную помощь. Никто не верит этому кабинету министров, а потому он должен быть отправлен в отставку. Об этом в рамках интервью заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, отметив, что фракция БКС готовится вынести вотум недоверия правительству. 

– Они говорят, что будут помогать социально уязвимым слоям населения. Конечно, надо помогать. Но зачем закрывать университеты и открывать 4 новых министерства? Почему в условиях кризиса растут бюджеты Государственной канцелярии, президентуры, Конституционного суда, СИБ? Публичные средства используются неверно, – сказал Батрынча. 

Он также обратил внимание на готовящиеся поправки в Кодекс о выборах и так называемую реформу юстиции, отметив, что в обоих случаях обещанной транспарентности нет.

– В этой ситуации нужны досрочные парламентские выборы. Граждане должны решить, кому они верят. В прошлом году ПДС массово выиграла благодаря обещаниям, благодаря созданным ожиданиям. Но сегодня уже все понимают, что эти обещания не будут реализованы, – подытожил социалист. 

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