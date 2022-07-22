Батрынча: Правительство Гаврилицы должно быть отправлено в отставку. Нужны досрочные выборы (ВИДЕО)

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За год правительство Натальи Гаврилицы не показало никаких результатов, не оправдало ожиданий граждан, не представило антикризисный план, не оказало населению реальную помощь. Никто не верит этому кабинету министров, а потому он должен быть отправлен в отставку. Об этом в рамках интервью заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, отметив, что фракция БКС готовится вынести вотум недоверия правительству.

– Они говорят, что будут помогать социально уязвимым слоям населения. Конечно, надо помогать. Но зачем закрывать университеты и открывать 4 новых министерства? Почему в условиях кризиса растут бюджеты Государственной канцелярии, президентуры, Конституционного суда, СИБ? Публичные средства используются неверно, – сказал Батрынча.

Он также обратил внимание на готовящиеся поправки в Кодекс о выборах и так называемую реформу юстиции, отметив, что в обоих случаях обещанной транспарентности нет.

– В этой ситуации нужны досрочные парламентские выборы. Граждане должны решить, кому они верят. В прошлом году ПДС массово выиграла благодаря обещаниям, благодаря созданным ожиданиям. Но сегодня уже все понимают, что эти обещания не будут реализованы, – подытожил социалист.

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