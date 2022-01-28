Батрынча поставил на место Попшоя: Додон обеспечил нормальные цены на электричество и газ. А что сделали вы?

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ПДС ошибается, если думает, что, критикуя Игоря Додона, обеспечит себе хороший результат на следующих выборах. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча. Он отметил, что даже прокуроры понимают, что дело “Энергоком” – “филькина грамота”, и призвал лучше “искать” на Филата, Лянкэ, Дрэгуцану и других, действительно допустивших злоупотребления и хищения.

– Господин Додон подписал контракт по поручению правительства о закупке электроэнергии по 4 цента за киловатт. Какую сегодня цену утвердило НАРЭ? 3 лея 60 банов, примерно 40 центов. Есть разница – 4 цента или 40? Ваша задача как власти – дать людям наименьшую цену, и вы никогда не найдёте состава преступления, как юрист вам говорю. Вам просто нужно было “новогоднее шоу”, чтобы отвлечь внимание людей от цен и тарифов, вам было принципиально, чтобы Додона пригласили в прокуратуру перед Новым годом, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что даже прокуроры знают, что это – “филькина грамота”.

– Вы лучше ищите на Филата, на Лянкэ, вы до сих пор “не видите” Дрэгуцану, вы согласились с НАРЭ, не трогаете НБМ, который участвовал в хищениях миллиардов. Вы вернули Закон “О миллиарде”, который мы отменили. Если вы думаете, что, критикуя Додона, вы получите хороший результат на следующих выборах, вы ошибаетесь. Додон обеспечил нормальные цены на электричество и газ. Сегодня ваша задача – как вы это сделаете. Не ищите крайних, – призвал Влад Батрынча.

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